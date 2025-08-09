Under natten till lördags larmades polisen till en av krogarna i Stenungsund där det var ett pågående bråk. I samband med händelsen ska även en fönsterruta blivit krossad.

Det var vid klockan 01:30 som larmet om händelsen kom.

Personal Harrys i centrala Stenungsund larmade polisen med anledning av ett pågående bråk utanför. Polisen åker till platsen.

Inga allvarliga personskador och någon ambulans har inte behövts på plats. Ingen är ännu misstänkt i ärendet som rör misshandel.

En man i 20-årsåldern är däremot misstänks för skadegörelse då en fönsterruta ska ha gått sönder.

RÄTTELSE: Tidigare under morgonen kommunicerade polisen att mannen i 20-årsåldern misstänktes för misshandel, vilket inte stämmer. Mannen misstänks endast för skadegörelse. Ingen person har gripits eller är misstänkt för misshandel i nuläget.