På lördagen är det loppisens dag i almanackan men imorgon söndag är det bakluckeloppisens dag – i alla fall i Ödsmål. Något som lockar omkring 1 500 besökare varje år.

Loppis vid Ödsmåls bygdegård, en tradition sedan 80-talet. Bland försäljningsstånd kan man fynda allt från porslin, prydnadssaker, leksaker, elektronik och kläder.

De flesta stånden tillhör föreningen och pengarna man får in går till driften av bygdegården, men sedan finns det även de som hyr in sig på området för att sälja.

På området kan man också fika med en kopp kaffe, hembakat och hungrig behöver man inte vara. I år gästas man av Boost Street Food.

Prick klockan 11 imorgon söndag klipper man bandet och först då får man springa in på området och fynda, sedan håller man på fram till klockan 14.30.

Bilder från bakluckeloppisen 2024