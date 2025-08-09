På lördagen bjuder man in till Säbygårdens Dag. Självklart utlovads Tjörnkaka och äggost i den lummiga trädgården och guidning i det stora huset med 200 års historia.

”Med medveten värdighet reser sig det gamla storbondehuset mellan kastanjer och fruktträd. Säbygården, med sin rika historia, välkomnar sina gäster på samma sätt som om det fortfarande bodde någon i huset – med öppen famn,” det kan man läsa i inbjudan till Säbygårdens Dag.

Denna familjedag får du ta del av guidning i det stora huset med 200 års historia, vedugnsbakning i bak- och drängstugan, musik och servering av Tjörnkaka och äggost i den lummiga trädgården. Utställare finns också på plats.

-Och framförallt, här njuter du av lugnet och träffar vänner och delar vår fina gemenskap, skriver arrangörerna.

Om Säbygården

Säbygården är en storbondegård från början av 1800-talet och är en av de bäst bevarade husen av denna typ i Bohuslän. Med medveten värdighet reser sig huset vid kastanjeträdet. Det har liksom dess invånare under årens lopp vant sig vid att bli bemött med respekt.

När sista ägaren flyttade ut 1976 fanns intresse hos kommunen att överta huset. Stiftelsen Säbygården bildades. Dess syfte är att förvalta, driva och bevara Säbygården som kulturhistoriskt minnesmärke.

Säbygården är inget museum i egentlig mening utan ska välkomna sina gäster på samma sätt som om det fortfarande bodde någon i huset

SÄBYGÅRDENS DAG

Säbyvägen 30 – Kållekärr

När: Lördag 9 augusti

Tid: 12-15

Kostnad: Fri entré

Arrangör: Stiftelsen Säbygården, Säbygårdens Vänner, Bohusassuransen, LRF Tjörn, Tjörns Sparbank