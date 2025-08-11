Princess Svanevit – ett av Sveriges vackraste segelfartyg, kommer till Tjörn Runt. På fredag, den 15 augusti kommer man på Tjörnbro Arena hålla en unik och inspirerande föreläsning om Princess Svanevit, som är mer än bara en båt – hon är ett stycke svensk seglingshistoria. Föreläsningen hålls av författaren och projektledaren Charlotte Hellman, som under många år följt och dokumenterat den imponerande restaureringen av denna klassiska segelyacht.

Princess Svanevit är byggd 1930 av Plym på Stockholms Båtbyggeri, Neglingevarvet i Saltsjöbaden, på beställning av förläggaren Erik Åkerlund och ritad av den legendariske konstruktören Gustaf Estlander. Med en längd över allt på 21,96 meter är hon världens längsta 12:a, och hennes inredning pryds av tolv unika intarsior skapade av konstnären Ewald Dahlskog.

En historia som berör

Princess Svanevit är känd för sin eleganta design och långa historia inom svensk segling. Efter att ha varit bortglömd i flera decennier har hon genomgått en omfattande och minutiös renovering – ett arbete som inte bara räddat ett stycke maritimt kulturarv, utan även väckt intresset hos seglingsentusiaster världen över.

Tillbaka i Sverige 2017

Efter 60 år utomlands återvände hon till Sverige 2017 som ett renoveringsobjekt. Renoveringen, som bland annat skett på Stockholms båtsnickeri i Fisksätra och med intarsiorna restaurerade av Jarla Möbelverkstad, blev en hyllad bedrift. Arbetet belönades med Classic Boat’s renoveringspris för segelbåtar över 40 fot i London 2024. Sommaren 2025 är hon färdigrenoverad och redo för nästa kapitel.

Föredrag på Tjörnbro Arena

Föredraget ger en unik inblick i båtens fascinerande historia, den omfattande restaureringen och framtidsplanerna – där Princess Svanevit ska segla längs hela Sveriges kust fram över sommaren 2027 för att berätta om vårt värdefulla flytande kulturarv.

FÖREDRAG – Princess Svanevit

Datum: Fredag 15 augusti

Tid: 16:30

Plats: Tjörnbro Arena, Tjörn (max 50 platser, först till kvarn)

Mer info: www.tjornbroarena.se/tjorn-runt

Mer om Princess Svanevit: www.svanevit.se

Ett stycke svensk seglingshistoria

-Vi är otroligt stolta över att kunna erbjuda publiken en chans att höra den här berättelsen direkt från Charlotte Hellman. Princess Svanevit är mer än bara en båt – hon är ett stycke svensk seglingshistoria, och att få ta del av hennes resa är något alldeles speciellt, säger Magnus Tummalid, Kommersiellt ansvarig på Tjörnbro Arena.

En del av Tjörn Runt-veckan

Föredraget är en del av den festliga Tjörn Runt-veckan på Tjörnbro Arena, där hela veckan fylls av aktiviteter, utställningar, mingel och förberedelser inför det legendariska segelracet Tjörn Runt by COWI. Veckan kulminerar på lördagen med själva seglingen runt Tjörn och avslutas med prisutdelning på Tjörnbro Arena. På både torsdag och lördagen erbjuder äventyrsarenan på Tjörnbro Arena också kostnadsfria aktiviteter för traktens alla barn.

Foto: Malcolm Hanes/Pressbild