I början av veckan visade prover på för höga halter av bakterier i vattnet vid Nösnäs badplats och en rekommendation om att undvika bad gavs. På torsdagen kom nya provsvar som visar att det är fritt fram för bad igen.

Rekommendation om att inte bada vid badplatsen är nu hävd då nya prover visar att vattnet är tjänligt. Det är därför fritt fram att bada vid Nösnäs badplats igen.

FAKTA:

-Badvattenkvaliteten på kommunala badplatser bedöms genom regelbundna provtagningar och analys av bakteriehalter, främst av E. coli och intestinala enterokocker. Om provresultaten visar på otjänligt vatten, vilket innebär höga halter av dessa bakterier, avråds bad från badplatsen tills nya prover visar förbättrad kvalitet.



Bedömning av badvattenkvalitet:



Tjänligt:

Låg eller ingen förekomst av indikatorbakterier (E. coli och intestinala enterokocker).



Tjänligt med anmärkning:

Något förhöjda halter av bakterier, men ingen risk för sjukdom vid bad.



Otjänligt:

Höga halter av bakterier, vilket indikerar förorening och risk för sjukdom vid bad.



Vad innebär det om vattnet är otjänligt?

-Ett otjänligt badvatten innebär att det har skett en förorening, troligtvis med avföring från människor, fåglar eller djur. Detta kan leda till att det även finns andra, sjukdomsframkallande, bakterier, virus eller parasiter i vattnet. Främst barn, äldre och personer med dåligt immunförsvar kan bli väldigt sjuka om de sväljer vattnet.