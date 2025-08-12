Den klassiska kappseglingen Tjörn Runt by COWI, som varje år samlar både olympiamästare och familjeseglare, seglas för 62:a på lördag, den 16 augusti. Starten går som vanligt på Askeröfjorden och banan seglas medsols runt Tjörn med målgång på Stigfjorden utanför Skåpesund – en bana som bjuder på utmaningar, vackra vyer och härlig publikkontakt.

– Tjörn Runt är något alldeles extra – en härlig mix av tävling, gemenskap och sommar på västkusten när den är som bäst. Vi ser verkligen fram emot ännu en vecka fylld av seglingsglädje och publikfest, säger Patrik Johansson, tävlingsledare för Tjörn Runt by COWI.

Tävlingen, som arrangeras av Stenungsunds Segelsällskap, är öppen för både elitseglare och fritidsseglare. För att göra Tjörn Runt tillgängligt för fler erbjuds även i år en Cruising-klass för seglare utan mätbrev. De seglar samma bana, får en egen resultatlista – men ingår inte i totalresultatet.

SM i distanskappsegling 14–16 augusti

Tjörn Runt 2025 är också en del av Svenskt Mästerskap i distanskappsegling (Distans-SM) som avgörs 14–16 augusti. Under tre dagar seglas totalt fem distanskappseglingar – inklusive Tjörn Runt – där bojar, fyrar, öar och sjömärken utgör banans märken.

Programmet inleds torsdagen den 14 augusti med en första kappsegling följt av after sail på Lilla Brattön. På fredagen seglas upp till tre kappseglingar med gemensam start och SM avslutas med Tjörn Runt by COWI.

2024 års nyheter fortsätter även 2025

-Ny startordning – båtar med lägst SRS-tal startar först.

-After Sail på Lilla Brattön – start- och målgångsövning avslutas med fest på Elviras Skärgårdskrog (förbokning krävs).

-Kappseglingen avslutas med en festlig regattamiddag lördagen den 16 augusti kl. 19:00 på Tjörnbro å Arena, där deltagare, funktionärer och publik samlas för att fira. På scenen står Duo Jag, och kvällen innehåller även gemensam prisutdelning för Tjörn Runt by COWI och Distans-SM. Veckolång folkfest – hela veckan fylls med aktiviteter, segling, musik och möten.

-Lagtävling – tre båtar från samma klubb, företag eller kompisgäng bildar ett lag och tävlar tillsammans i olika startgrupper.

Regattamiddag och prisutdelning på Tjörnbro Arena

Fest på Stenungsbaden

Tjörn Runt avslutas också med full fart på Stenungsbaden Yacht Club. Aftersail på Kookaburra 16:00–21:00 med DJ Niklas Feldt och livemusik av Partypatrullen. Nattklubb 22:00–02:00 med dubbla dansgolv, Partypatrullen och DJ Niklas Feldt.

Se tävlingen från land

För publiken finns det många fina platser att följa tävlingen från land. Här är de bästa tipsen.

-Tjörnbron

-Kårevik/Rönnäng

-Klädesholmen

-Kyrkesund

Speaker finns på plats både vid starten vid Tjörnbron och i Kyrkesund.

All information om Tjörn Runt-veckan, program, och publikplatser – www.stss.se/tjorn-runt-veckan

Foto: Dan Ljungsvik (omslag).