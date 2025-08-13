Håpets katedral är ett flytande heligt rum, byggt i Fredrikstad i Norge. Dess skimrande tak är tillverkat av plast från fisklådor insamlade i Bohuslän. Under sommaren har katedralen besökt den svenska västkusten och idag anländer man Skärhamn.

Håpets katedral anländer till Skärhamn idag mellan klockan 11-12, håll ett öga mot Kälkerön i Stigfjorden. Det flytande heliga rummet kommer ligga vid ”Monumentkajen” nära Atenes magasin och är kvar till på fredag i Skärhamn.

Den unika katedralen är byggd på en träpråm med ett tak tillverkat av plast från återvunna fisklådor. Bakom verket står den norska konstnären Solveig Egeland, i samarbete med Norska kyrkan och en bred skara frivilliga.

Syftet med seglatsen är att väcka hopp och engagemang för en hållbar framtid, i linje med FN:s globala mål. I varje hamn anordnas konserter, samtal, utställningar, dop, vigslar och pilgrimsvandringar i samverkan med församlingar, kommuner och civilsamhället.

– Jag är glad att den nu seglar längs vår kust för att väcka viktiga frågor om vår planets framtid och ser fram emot att besöka den i Skärhamn, säger biskop Susanne Rappmann.

Parallellt med seglatsen pågår även Pilgrims walk for future – en serie vandringar och paddlingar som ansluter till katedralens stopp – samt en pilgrimssegling till medeltida pilgrimsplatser i Bohusläns skärgård.

Torsdag 14 augusti 2025

Drop in-vigsel och drop in-dop – Gudstjänst och mässa

14.00–16.00

En möjlighet för er som önskar dop eller vigsel i en enkel form.

Du möter präst på plats för ett kort samtal kring hur det hela går till. För dop behöver samtliga vårdnadshavare ge sitt medgivande. För vigsel behöver du ha med dig en hindersprövning som du beställer från Skatteverket samt ring/ringar. En av er behöver vara medlem i Svenska kyrkan.

Konsert: ”Jag vill ge denna dag till dig”

21.00–22.00

Sång och piano Åsa och Ulf Nomark.

Fredag 15 augusti 2025

Morgonbön

09.00–09.30

Gudstjänst och mässa

Högläsning: Carl Otto Evers, regissör

09.30–10.00

Valda tokerier och annat allvarligt! Dramaturg och regissör CO Evers läser sina egna texter.

Om Håpets katedral. Carina Frykman berättar.

10.30–11.30

Lunchkonsert: ”… Kom ut till stränderna” Martin Bagge sjunger Taube och annat

12.00–13.00

Om existentiell hållbarhet. Workshop med Sensus studieförbund

13.00–14.00

Manifestation. Studieförbundet Sensus och Pilgrimscentrum

16.00–17.00

Att bygga tillsammans

18.00–18.30

Drömmar som motor för idéburet och socialt byggande. Med Egnahemsfabriken.

Ny väg för kyrkans skogsbruk – varför och hur

18.30–19.00

Professor i miljösystem och risk vid Chalmers Tekniska Högskola Sverker Molander

Reservation för ev, fel och ändringar i kalender

Mer om Håpets Katedral och besöket i Skärhamn