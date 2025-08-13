På onsdagskvällen kom larm om en bil som brann på E6 mellan Jörlandamotet och Stora Högamotet. Bilen var övertänd när räddningstjänst kom fram.
Larmet om branden kom klockan 17:49.
Bilen ska ha börjat brinna under färd men står vid sidan av vägen. Inga personskador.
E6 norrgående är avstängd under släckningsarbetet.
Man misstänker att ett tekniskt fel är orsak till branden.
Många väljer alternativ väg – Stor påverkan i trafiken
Många väljer att köra landsvägen mellan Jörlanda och Stora Höga. Här pågår ett vägarbete och det är mycket stor påverkan av trafiken och långa köer för tillfället.
