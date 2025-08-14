På torsdagskvällen fick polisen samtal från en man på Orust som uppger att han har stängt in två personer som försökt att stjäla hans fyrhjuling. En tredje gärningsperson sprang från platsen och söks nu av polisen.

Det var vid klockan 19:50 som polisen fick samtal om händelsen.

-Det är en man som ringer från Tegneby. Tre personer ska ha försökt att stjäla en fyrhjuling. Mannen ska ha stängt in två av dom i väntan på polis, uppger Jennifer Last, Polisens Presstalesperson.

En tredje person har sprungit från platsen i riktning mot Torsby. Mannen söks nu med hjälp av helikopter och polisens hundar.

Texten uppdateras.