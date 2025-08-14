Först är det Tjörn Runt – sedan Lilla Tjörn Runt. På söndag klockan 12 går startskottet för Lilla Tjörn Runt – jolleregattan som i år firar 40 år. Med seglare i alla åldrar och nivåer, paraklass och tårtkalas för alla deltagare, avslutar tävlingen en fullspäckad seglarvecka i Stenungsund.

Tävlingen lockar unga seglare, från nybörjare som just avslutat sin första seglarskola till mer erfarna jolleseglare och barn med funktionsvariationer. Seglingen är en distansbana runt Stenungsön, vilket ger publiken en ovanligt fin möjlighet att följa tävlingen från land.

40 år – Tårta till alla deltagare och föräldrar

För att fira 40-årsjubileet bjuder Stenungsunds Segelsällskap på tårta till alla deltagare och deras familjer.

– Lilla Tjörn Runt är en av årets absoluta höjdpunkter. Det är fantastiskt att se så många unga seglare på vattnet – från nybörjare till vana jolleseglare. Och i år firar vi med tårta! säger tävlingsledaren Patrik Johansson.

Om Lilla Tjörn Runt

Starten sker utanför sjöbodarna vid Stenungsunds Segelsällskap och banan sträcker sig fem distansminuter runt Stenungsön. Seglingstiden är cirka två timmar för de snabbaste båtarna. Första tävlingen genomfördes 1985.

Parasegling och inkludering i praktiken

En särskild startgrupp är avsedd för barn och ungdomar med särskilda behov, som seglar med Access-jollar. Tävlingen erbjuder tre anmälningskategorier beroende på assistansbehov.

08.30–10.30 Registrering

10.45 Rorsmansmöte

12.00 Första start

Ca 15.30 Prisutdelning och tårtkalas

Klasser

Optimist Röd, Blå och Grön, Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, ILCA 4, 6, 7, RS Aero, 29er och Paraklass.

Lagtävling

Tre deltagare från samma klubb i olika startgrupper kan anmäla sig till lagtävlingen senast söndag morgon.

Priser

Alla får medalj. Vandringspris till snabbaste kille/tjej i optimist. Pris till var 5:e båt i varje klass. Utlottning av priser till alla deltagare.

Anmälan

Sista datum för ordinarie anmälan: 15 augusti. Efteranmälan: 17 augusti kl. 08.30–10.30 på plats.

Bästa publikplatser

Stenungsunds segelsällskaps klubbhus (start/mål)

Porsholmen

Skepparviken

Jungfruviken på Stenungsön

Stenungstorg

Harrys