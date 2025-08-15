Årets utomhusbio bjöd på en riktig filmklassiker – E.T från 1982. Det kan vara en av anledningarna till att årets utomhusbio blev en succé. Arrangörerna räknar med över 400 personer framför filmduken.

Det har blivit en tradition att under Tjörn Runt-veckan och i slutet av sommarlovet visa film på storbild under bar himmel.

-Det är fjärde året vi kör nu och i år är det rekordmånga som bänkat sig framför bioduken, säger Marit Lissdaniels, Kultursamordnare Stenungsunds kommun.

Det är Stenungsunds kommun tillsammans med Ungdomsverksamheten och Stenungsundshem som arrangerar utomhusbion. I år med ny spelplats – Stenungsunds Skatepark.

-Vi tycker nog att detta har varit den bästa platsen vi har varit på. Dels så är det vår egna yta, vi stör inte grannar och det finns bänkar, papperskorgar och alla andra bekvämligheter på plats, säger Evamaria Hallberg, enhetschef för Ungdomsverksamheten.

Första åren man arrangerade utomhusbio var man i Kulturhusparken. Detta var mitt under Tjörn Runt-veckan och det var samtidigt andra arrangemang i området. Förra året var bion på en gräsyta på mellan Hasselbacken och i år på Stenungsunds Skatepark.

Över 400 framför bioduken

Arrangörerna uppskattar att det var över 400 som bänkade sig vid filmduken under kvällen.

-Sedan är det klart att alla kanske inte sitter ner hela tiden och kollar på filmen, men omkring 400 personer har varit här.

Pizza och popcorn

Stenungsundshem bjöd, precis som tidigare år på pizza och Ungdomsverksamheten sålde popcorn och dricka till filmen.

Bio under bar himmel även nästa år

Sammantaget är arrangörerna mycket nöjda med årets utomhusbio.

-Vi kan redan nu säga att vi kommer arrangera bio under bar himmel även nästa år och även då här i skateparken.