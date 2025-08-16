Sundsby Vänförening värnar om kulturarvet Sundsby Säteri, dess historia, miljö och framtid. I år firar man 20 år och det gör man med en riktig familjedag imorgon söndag 17 augusti.

Under dagen kan man kanotpaddla med Friluftsfrämjandet, gå en poängpromenad, testa på släktforskning, kolla in fladdermusutställning, rulla bivaxljus. Det kommer också finnas hundar och andra djur att klappa.

Del av programmet

13:00 är det högläsning med Pippi och Lilla Gubben

14:00 Barnteater: Cirkus Gaston & Caligari – Tar höjd!

Glass till alla barnen efter föreställningen!

Vänföreningen bildades 2005 och har ca 200 medlemmar. Vänföreningens uppgift är att tillsammans med Tjörns kommun på olika sätt bidra till en positiv utveckling av platsen. Föreningen deltar i och arrangerar flera olika arrangemang på säteriet.