På söndagen avslutades årets Tjörn Runt-vecka med de traditionsenliga kappseglingarna Lilla Tjörn Runt och Stenungsön Runt.

Lilla Tjörn Runt är en del av Liros Cup och är en distanssegling för jollar. Tillsammans med Stenungsön Runt bjuder tävlingarna på en unik bana runt Stenungsön – en sträcka på cirka fem distansminuter som tar mellan en och två timmar att segla. Start och mål sker utanför Stenungsunds Segelsällskaps klubbhus, med segling medsols eller motsols beroende på vindriktning.

Seglarna fick njuta av soligt väder och jämna vindar på 5–6 m/s. Samtidigt gjorde en kraftig motström både starten och målgången extra utmanande. Det blev därmed en segling som krävde både teknik och uthållighet, men som samtidigt bjöd på riktigt fina förhållanden för jolleseglarna.

För fjärde gången i Lilla Tjörn Runts historia – senast 2016 – seglades banan motsols, med start norrut från Stenungsunds Segelsällskaps klubbhus.

Totalt lockade tävlingarna 116 båtar, varav 77 anmälda i Lilla Tjörn Runt och 39 i Stenungsön Runt. Av dessa kom 104 till start och gav sig ut på Hakefjorden för att runda Stenungsön. Största klassen var Jolly Scott med 37 deltagare.

– Det var fantastiskt att se alla barn, ungdomar och seniorer som tog sig an utmaningen att segla runt ön. Alla ska vara stolta över sina prestationer. Det är oerhört roligt att se all energi och glädje hos seglarna, och åskådarna fick njuta av seglingen i solskenet, säger tävlingsledaren Patrik Johansson.

40-årsjubileum för Lilla Tjörn Runt

I år firade Lilla Tjörn Runt 40 år och jubileet uppmärksammades med prinsesstårta till seglare och publik.

Den populära lagtävlingen

Den populära lagtävlingen fortsatte även i år. Årets bästa lag kom från Hjuvik, representerat av Olle Tunbjörk, Emil Nordqvist samt Simon Exhed Kuhlman/William Fredriksson.

Vandrings- och specialpriser

Totalvinnare optimist: Hugo Johnson, RÅSS

Bästa optimist tjej: Nataleah Wallin, LDSS

Bästa optimist kille: Hugo Johnson, RÅSS

Bästa Stenungsundare: Simon Lyrstrand, StSS

Start-och målgruppsövning (12 aug): Henric Freytag, LESS



Klassvinnare Lilla Tjörn Runt (ingår i Liros Cup)

Optimist Röd: Hugo Johnson, RÅSS

Optimist Blå: Tyra Beijer, KKKK

Optimist Grön: Olle Svensson, StSS

ILCA 4: Stig Nicolin, GKSS

RS Tera Sport: Ronja Wallström, LJSS

RS Tera Pro: Rasmus Wallström, LJSS

RS Feva: Jakob Sundberg & Anton Carlsson, LJSS

RS Aero 5: Jonas Nilsson, BBSS

Zoom 8: Gustaf Karlsson, VÄSS



Klassvinnare Stenungsön Runt

Jolly Scott: Micael Holmstedt, STSS

Tvåkrona: Penny Wetterbrandt & Ellie Halvarsson, STSS

Samtliga resultat kan finns här >>

Foto: Dan Ljungsvik