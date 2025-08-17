På söndagen avslutades årets Tjörn Runt-vecka med de traditionsenliga kappseglingarna Lilla Tjörn Runt och Stenungsön Runt.
Lilla Tjörn Runt är en del av Liros Cup och är en distanssegling för jollar. Tillsammans med Stenungsön Runt bjuder tävlingarna på en unik bana runt Stenungsön – en sträcka på cirka fem distansminuter som tar mellan en och två timmar att segla. Start och mål sker utanför Stenungsunds Segelsällskaps klubbhus, med segling medsols eller motsols beroende på vindriktning.
Seglarna fick njuta av soligt väder och jämna vindar på 5–6 m/s. Samtidigt gjorde en kraftig motström både starten och målgången extra utmanande. Det blev därmed en segling som krävde både teknik och uthållighet, men som samtidigt bjöd på riktigt fina förhållanden för jolleseglarna.
För fjärde gången i Lilla Tjörn Runts historia – senast 2016 – seglades banan motsols, med start norrut från Stenungsunds Segelsällskaps klubbhus.
Totalt lockade tävlingarna 116 båtar, varav 77 anmälda i Lilla Tjörn Runt och 39 i Stenungsön Runt. Av dessa kom 104 till start och gav sig ut på Hakefjorden för att runda Stenungsön. Största klassen var Jolly Scott med 37 deltagare.
– Det var fantastiskt att se alla barn, ungdomar och seniorer som tog sig an utmaningen att segla runt ön. Alla ska vara stolta över sina prestationer. Det är oerhört roligt att se all energi och glädje hos seglarna, och åskådarna fick njuta av seglingen i solskenet, säger tävlingsledaren Patrik Johansson.
40-årsjubileum för Lilla Tjörn Runt
I år firade Lilla Tjörn Runt 40 år och jubileet uppmärksammades med prinsesstårta till seglare och publik.
Den populära lagtävlingen
Den populära lagtävlingen fortsatte även i år. Årets bästa lag kom från Hjuvik, representerat av Olle Tunbjörk, Emil Nordqvist samt Simon Exhed Kuhlman/William Fredriksson.
Vandrings- och specialpriser
Totalvinnare optimist: Hugo Johnson, RÅSS
Bästa optimist tjej: Nataleah Wallin, LDSS
Bästa optimist kille: Hugo Johnson, RÅSS
Bästa Stenungsundare: Simon Lyrstrand, StSS
Start-och målgruppsövning (12 aug): Henric Freytag, LESS
Klassvinnare Lilla Tjörn Runt (ingår i Liros Cup)
Optimist Röd: Hugo Johnson, RÅSS
Optimist Blå: Tyra Beijer, KKKK
Optimist Grön: Olle Svensson, StSS
ILCA 4: Stig Nicolin, GKSS
RS Tera Sport: Ronja Wallström, LJSS
RS Tera Pro: Rasmus Wallström, LJSS
RS Feva: Jakob Sundberg & Anton Carlsson, LJSS
RS Aero 5: Jonas Nilsson, BBSS
Zoom 8: Gustaf Karlsson, VÄSS
Klassvinnare Stenungsön Runt
Jolly Scott: Micael Holmstedt, STSS
Tvåkrona: Penny Wetterbrandt & Ellie Halvarsson, STSS
Samtliga resultat kan finns här >>
Foto: Dan Ljungsvik