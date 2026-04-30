Skada på vattenledning i Ödsmål – Boende uppmanades att vara sparsamma

En skada har uppstått på en spillvattenledning i Ödsmål och boende uppmanades under reparationsarbetet att använda dricksvattnet sparsamt.
Arbetet med att åtgärda den akuta skadan pågår under torsdagen.
-Undvik att köra tvätt- och diskmaskin, spola på toaletten och att duscha, uppmanar kommunen.
Uppmaningen gäller för att minska belastningen på ledningsnätet under tiden som reparationen genomförs.
Enligt kommunen påverkar skadan inte vattenkvaliteten.
UPPDATERING:
Vid klockan 19 meddelande kommunen att reparation av ledningen är klart och att man nu kan använda vattnet som vanligt igen.
