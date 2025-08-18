På söndagskvällen kom larm om brand på ett havrefält i Stenungsund. Något har flammat upp men man har själva kunnat släcka på plats. Branden misstänks vara anlagd och utreds nu som försök till mordbrand.

Händelsen, som STtidningen var först att rapportera om – inträffade vid klockan 21:40 på söndagskvällen i Norum, Stenungsund. Räddningstjänst behövde inte åkta till adressen men polis larmades ut.

Något har flammat upp men branden har inte tagit sig, men om den hade gjort det skulle det ha varit stor spridningsrisk till närliggande gård samt förödelse av spannmål av betydande värde. Därför är en anmälan skriven med rubricering försök till mordbrand skriven.

Har du sett något? Vet du något om händelsen?

Polisen tar tacksamt emot tips på 114 14 eller via polisens hemsida.