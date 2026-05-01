Lugn valborgskväll – Inga anmälningar

Valborg 2026 passerade lugnt i STO-området och enligt polisen finns inga anmälningar från natten.

Valborg är en kväll då många är ute i samhället och där alkohol ofta förekommer, inte minst bland unga som ibland gör sin debut denna kväll. Trots det beskrivs årets firande som lugnt.

Inför årets valborg lyfte polisen vikten av samverkan mellan olika aktörer.

– Vi var i år bra förberedda inför valborg. Stenungsund har i många år varit duktiga på att samordna med många vuxna från både kommun och organisationer. I våra grannkommuner har man inte haft samma möjligheter och det har gjort att vi har fått lägga våra resurser där, men i år har även grannkommunerna varit med inför valborg, vilket är jättebra, sa Herman Egelström, stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal, tidigare i veckan.

Under kvällen rörde sig ungdomar på flera platser. I Stenungsund samlas många traditionellt vid Getskär, samtidigt som rörelse även syntes mellan Stenungstorg och McDonald’s.

Flera aktörer fanns ute under kvällen och natten, bland annat polis, kommunernas ungdomsverksamheter, socialtjänst, räddningstjänst, Sjöräddningssällskapet och Svenska kyrkan. Deras närvaro handlade om att finnas till hands, skapa trygghet och ha kontakt med ungdomar.

Även många vuxna var ute och rörde sig i områdena, något som ofta bidrar till en lugnare kväll.

Polisen uppger att det inte finns några större händelser att rapportera från årets valborgsfirande.

Foto: Arkivbild