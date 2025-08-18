Virala buset med uppställda kundvagnar i parkeringsrutor har nått Stenungsund. Under natten till måndag placerades kundvagnar centrerat i varje parkeringsruta vid Kullens handelsträdgård i Stenungsund.

Den nattliga trenden med utplacerade kundvagnar utanför butiker och köpcentrum har på en vecka spridit sig från stad till stad. Natten till söndag hände liknande bus vid Handelsområde Rollsbo i Kungälv och vid Torp i Uddevalla. Redan då började det gå rykten i sociala medier om att det i natt var Stenungsunds tur natten – och mycket riktigt blev det så.

Vid midnatt började tips komma in till redaktionen om nattliga aktiviteter vid Kullens Handelsträdgård längs med länsväg 160. Det var bara för nattens redaktör att gnugga sömnen ur ögonen för att bege sig till platsen för att se detta fenomen på riktigt.

Många tar buset med ro – varken människor, djur eller kundvagnar kommer till skada, medan en del anser inte att man ska ge trenden mer uppmärksamhet. Redan förra veckan kom uppgifter om liknande bus på Stenungstorg, men det rann då lokala medier förbi.

Vem eller vilka som ligger bakom nattens bus med kundvagnar i Stenungsund är och förbli en hemlighet.