På söndagsförmiddagen, dagen efter Tjörn Runt upprättade polisen en större trafikkontroll med fokus på nykterhet på Stenungsön vid Stenungsbaden. Totalt var det 100 förare som fick blåsa i sållningsinstrumentet.

Det är inte ovanligt att polisen har trafikkontroll med inriktning nykterhet på förmiddagen i samband med utcheckning från Stenungsbaden och under helgen har man på hotellet haft många besökare i samband med Tjörn Runt.

På söndagen upprättade man en kontroll mellan klockan 10:30-11:30. Totalt fick 100 förare blåsa i sållningsinstrumentet.

-Alla förare var nyktra, vilket var glädjande, säger Linnea Dymén, stationsbefäl vid polisen i södra Fyrbodal.