Nu startar polisens nationella trafikveckor inför skolstarten med fokus på främst hastighet. Kontrollerna genomförs bland annat vid skolor, i bostadsområden och i stadscentrum. Det kommer också vara en ökad polisiär närvaro vid skolor även efter skoltid.

Skolan startar och många är tillbaka från semestern vilket innebär att det rör sig mycket folk på gatorna till och från arbetet och på skolvägen.

– Hastighetsbegränsningarna finns av en anledning och små överträdelser kan vara förödande. Det är många barn som nyss har börjat skolan och som är ovana att röra sig i trafiken. De ska få en trygg skolstart och det innebär också att de ska kunna känna sig trygga på vägarna, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Fokus på vägar med lägre hastighet

Kontrollerna koncentreras till platser där det råder lägre hastigheter och där det är många människor i rörelse, till exempel 30-sträckor vid skolor, i bostadsområden och i stadscentrum.

– Trafiken är vårt gemensamma vardagsrum där vi får samsas och ta hänsyn till varandra för att det ska vara säkert och kännas tryggt. Och det är något vi alla kan bidra till genom att hålla hastighetsbegränsningarna, säger Ursula Edström.

Körbeteende och nykterhet

Förutom hastighet, körbeteende, bälteskontroll och nykterhet gör man även kontroll i arbetet mot narkotika. Förra året gjordes fler stopp och kontroller där man föraren var påverkad eller innehav av narkotika i närhet till skolor.

I insatsen “trygg och säker skola” gör polisen även besök vid skolor och skolgårdar även utanför skoltid. Bland annat för att förbygga skadegörelse.