Sommaren börjar lida mot sitt slut och hösten knackar på. Det blir mörkare tidigare och mindre rörelse runt bryggor där båtarna fortfarande ligger i. Det betyder högsäsong för tjuvar. Från Tjörn och Orust kommer flera rapporter om upphittade bränsletankar från båtar.

Nu kommer den tiden på året då båtägarna inte är lika ofta vid båtarna och tjuvar kan agera ostörd. Det är nu högsäsongen för stölder av båtar, båtmotorer och tillbehör som GPS och bränsletankar.

Från Tjörn och Orust – bland annat Boxvike och Linneviken – kommer flera rapporter om upphittade bränsletankar. Efter en båttur lämnar många kvar dessa i båtarna och bränsletankens innehåll blir då ett attraktivt byte när tjuven ofta kan arbeta snabbt och ostört med hjälp av mörkret.

Bränsletankarna stjäls ur båtar, töms på bränsle och dumpas utomhus. Tankar som vanligtvis rymmer 20-25 liter stjäls en handfull åt gången och töms på bränsle.

Märk bränsletanken

Polisen hanterar stora mängder hittegods i form av upphittade bränsletankar varje år. Fler hade kunnat få tillbaka dessa om de var märkta med namn, personnummer och telefonnummer.

-Töm båten på allt av värde och ta med bränsletanken. Om det inte finns möjlighet så märk din tank med personnummer eller telefonnummer så polisen kan kontakta ägaren och lämna tillbaka tanken ifall de hittar den, säger Thomas Andersson, Polisen Båtsamverkan Väst.

TIPS: Gör det svårt för båttjuven

✓ Lås båten.

✓ Om möjligt demontera motor och förvara den inomhus.

✓ Lås motor med godkänt lås.

✓ Utrusta gärna båtmotorn med spårsändare.

✓ Märk motor eller dyrare utrustning.

✓ Plocka ur lös utrustning.

✓ Demontera propellern och eller drev .

✓ Demontera dyrare utrustning.

✓ Lås alltid fast stegen om du förvarar den under båten.