Dags för den årliga LGF-träffen hos bussbolaget

Imorgon, fredag 1 maj är det åter dags för den årliga LGF-träffen på Tjörns Omnibustrafiks depå i Aröd – en träff som samlar motorintresserade från hela ön.

Evenemanget pågår mellan klockan 14.00 och 16.00 på Bussvägen 1 och riktar sig till alla som kör LGF-fordon eller har ett intresse för A-traktorer och motorer.

Under eftermiddagen väntar flera aktiviteter. Bland annat arrangeras en tävling om renaste fordonet, där deltagare får visa upp sina A-traktorer, samt en tipspromenad med priser. Besökare får även möjlighet att kika in i bussbolagets verkstad och ta del av verksamheten bakom kulisserna. Även bärgaren är på plats med sina fordon.

Det bjuds dessutom på korv med bröd och dricka

Träffen har vuxit till en uppskattad tradition på Tjörn och brukar locka både unga förare och nyfikna besökare. Förra året fylldes området i Aröd av fordon och människor i vårsolen, där fokus låg på gemenskap, intresse för motorer och att visa upp sina byggen.

Arrangemanget är öppet för alla och ger en chans att träffas, jämföra fordon och ta del av aktiviteter i en härlig miljö, dessutom får man möjlighet att hänga med busschafförerna.