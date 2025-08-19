Industrin INEOS Inovyn i Stenungsund kommer med start under onsdagen att testa sitt systemet och utrustning för släckning med havsvatten. Man informerar nu allmänheten om att det det inte handlar om någon pågående händelse, läckage eller brand.
I samband med att INEOS Inovyn testar sitt systemet kommer man kommer att spruta med havsvatten med industrin släckningsutrustning vid hamnområde och vid tanklager.
-Eftersom detta är ett test/övning, är det alltså inte något läckage eller något pågående problem med vår anläggning och därmed heller ingen fara för allmänheten, uppger INEOS Inovyn.
Test av systemet pågår fram till fredag 22 augusti.