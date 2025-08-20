På Bagarevägen genom Jörlanda centrum och förbi skolan är det sedan i februari 30 km/h som gäller – dygnet runt. Vid tidigare kontroller har polisen rapporterat om många fartsyndare, men vid tisdagens kontroll gav ett annat resultat.

Den här veckan, i samband med skolstart – genomför polisen en av sina trafiksäkerhetsveckor. Insatsen går under namnet ”Trygg och säker skola”. Fokus är hastighet och kontrollerna sker på platser med lägre hastigheter och där det är många människor i rörelse, till exempel 30-sträckor vid skolor, i bostadsområden och i centrum.

Förutom hastighet, körbeteende, bälteskontroll och nykterhet gör man även kontroll i arbetet mot narkotika. I insatsen “trygg och säker skola” gör polisen även besök vid skolor och skolgårdar även utanför skoltid. Bland annat för att förbygga skadegörelse.

Under tisdagseftermiddagen var polisen på plats på Bagarevägen i centrala Jörlanda. Här råder sedan februari 30 km/h, inte bara under skoltid utan dygnet runt.

I vanliga fall brukar polisen vid kontroll i Jörlanda skriva ut böter till ett flertal förare för hastighetsöverträdelse – men vid tisdagens kontroll blev det ett anorlunda resultat. Under de 30 minuter man var på plats var det ”bara” en fartsyndare som fick en ordningsbot.

-Kanske har man nu lärt sig vad det är för hastighet som gäller genom samhället, men vi kommer självklart fortsätta med kontroller på den här sträckan, uppger polisen till NYHETERsto.

Foto: Collage/NYHETERsto