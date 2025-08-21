På onsdagen genomförde polisen flera trafikkontroller som går under trafiksäkerhetsveckan och insatsen ”trygg och säker skola”. Kontroller genomfördes i Bleket och Häggvall på Tjörn samt Hallerna i Stenungsund.

Den här veckan, i samband med skolstart – genomför polisen en av sina trafiksäkerhetsveckor. Insatsen går under namnet ”Trygg och säker skola”. Fokus är hastighet och kontrollerna sker på platser med lägre hastigheter och där det är många människor i rörelse, till exempel 30-sträckor vid skolor, i bostadsområden och i centrum.

Förutom hastighet, körbeteende, bälteskontroll och nykterhet gör man även kontroll i arbetet mot narkotika. I insatsen “trygg och säker skola” gör polisen även besök vid skolor och skolgårdar även utanför skoltid. Bland annat för att förbygga skadegörelse.

Bleketskolan

Första kontrollen genomfördes i Bleket på länsväg 169 vid skolan. Den här kontrollen varnades det i sociala medier och under den tiden polisen var på plats var det ingen som passerade polisens laser med för hög hastighet.

Häggvallskolan

En stund senare genomfördes en trafikkontroll vid Häggvallskolan. Här var det två förare som fick var sin ordningsbot med sig efter att ha kört i högre hastighet än tillåtet.

Hallerna Förskola

Under dagen var polisen även vid Hallerna förskola. Här var det fem förare som fick böter efter att ha kört för fort.