På lördagskvällen kom larm om en trafikolycka på Yttre Ringleden i höjd med Hasselbacken i Stenungsund. Två personbilar har kolliderat.

Larmet kom vid klockan 20:25. En av de inblandae bilarna har eCall, ett ett automatiskt nödanropssystem som skickar information till räddningstjänsten vid en olycka.

Två bilar har kolliderat ochett av fordonen har hamnat i diket. En person uppges vara fastklämd i ett av fordonen som fick klippas upp.

En person fördes till sjukhus med ambulanshelikoptern till Sahlgrenska. Oklart skadeläge.

Det var begränsad framkomlighet under räddningsarbetet. Vägen var avstängd men kunde åter öppna vid klockan 21:30. Det var mycket allmänhet på plats.