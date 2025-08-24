På söndagskvällen larmades räddningstjänsten till Övre Hällesdalen, nära kommungränsen till Uddevalla där hunden, Doris var fast på en klippavsats.

Det var när Doris, som är en blandras på snart 6 år – och hennes matte var ute på promenad som hon på något sätt hamnade på klippavsatsen och kom inte därifrån.

Räddningstjänsten larmades klockan 19:43.

-Då har Doris varit fast på klippan en timma och skällt hela tiden för att få uppmärksamhet och hjälp. Visst, jag kanske skulle kunna ta mig upp dit men jag hade aldrig kommit ner, berättar Doris matte till NYHETERsto.

Räddningstjänsten tog först hjälp av drönare för att se hur man skulle ta sig upp till klippavsatsen på bästa sätt.

När NYHETERsto kommer till platsen har Man precis fått ner Doris och är på väg tillbaka.

-Jag kan säga att det var lättare att ta sig upp än att komma ner, så jag förstår Doris, berättar brandmannen som fick klättra.

Hur hamnade Doris på klippavsatsen?

-Vi brukar gå här och nu, efter den 20 augusti – så får hundar gå fritt om det är under uppsikt. Hon kan ha fått vittring på något, det går snabbt även om man har hunden under uppsikt.

Doris och matte var efter dramatiken i skogsområdet väldigt tacksamma för räddningstjänstens insats.

-Ja, nu blir det mörkt tidigare om kvällen och Doris hade inte klarat en natt på klippan så vi är mycket tacksamma att de kunde komma och att de kunde göra det så fort.

Efter två timmar på klippan varav en timma med räddningstjänstens insats så var nu Doris räddad och tar det lugnt resten av kvällen.

Innan Doris, matte och brandmännen skiljs år förevigar man minnet med en bild – men tyvärr hade fotografen (från NYHETERsto, redaktionens anm.) missat den lilla detaljen att sätta i ett minneskort i kameran och vi får nöja oss med bilder på räddningstjänstens drönare på plats.

Fakta: Den 20 augusti är en viktig dag för hundägare eftersom det markerar slutet på en period då det är extra viktigt att ha särskild uppsikt över sin hund i naturen för att skydda vilda djur. Enligt lag (SFS 2007:1150) ska hundar under tidsperioden 1 mars till 20 augusti hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt för att inte störa eller skada vilda djur som får ungar under våren och sommaren. Därefter, från den 21 augusti, upphör den lagstadgade skyldigheten att koppla hunden, men hunden ska fortfarande hållas under uppsikt så att den inte förföljer eller skadar vilda djur.