På måndagseftermiddagen kom larm om brand i en sopstation på Hasselbacken. Det var en polispatrull som passerade och som upptäckte rökutveckling från en av soptunnorna. Räddningstjänsten åkte fram och släckte.

Det var strax efter klockan 14 som räddningstjänsten fick larm om att det brann i en soptunna på en sopstation på Hasselbacken. Två enheter larmades åkte till adressen.

Det var en polispatrull som upptäckte rök från sopstationen och larmade räddningstjänsten.

Vaktmästare från bostadsbolaget på plats gjorde också en första insats och släckte med handbrandsläckare. Efter att man rullat ut soptunnan och vattenfyllt den så kan räddningstjänsten sedan lämna platsen efter tio minuter.

Ingen misstanke om brott.