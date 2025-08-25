På måndagsförmiddagen kom larm om en trafikolycka vid Nösnäsmotet. Förare av ett fordon har kört in i en belysningsstolpe.
Larmet kom klockan 09:22
Inga personskador och ingen ambulans larmades.
Snabbt på plats
Både räddningstjänst och polis var ovanligt snabbt på plats efter att larmet gick. Räddningstjänst var redan på rullning och polisen stod och tankade mittimot olyckanplatsen och hann inte få larmet innan man var på plats.
Störningar i trafiken
Belysningsstolpen ligger över vägen. Göteborgsvägen upp mot länsväg 160 mot Stora Höga var avstängd under räddningsarbetet. Efter att stolpe flyttats till refug och inblandat fordon med egen maskin kunnat köra till en parkering i närheten så kunde trafiken släppas på.
Inblandat fordon fick senare bärgas från platsen.