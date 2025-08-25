Polisen har i samband med skolstarten förra veckan genomfört en insats som går under namnet “trygg och säker”. Förutom hastighet vid skolor kontrolleras även körbeteende och nykterhet. Detta gäller alla typer av motorfordon. NYHETERsto kan nu ge er lokalt resultat från veckan.

I STO-området börjar skolorna relativt sent jämfört med andra platser i landet. Det först denna veckan alla skolor har börjat på allvar. Polisen kommer även denna veckan att vara mer synliga vid skolorna.

Under föregående vecka har Polisen Södra Fyrbodal under insatsen ”trygg och säker” utfärdat 15 ordningsböter till förare för hastighetsöverträdelse vid skolor. Inget körkort på grund av hastighetsöverträdelse har däremot omhändertagits.

Kontrollerar alla typer fordon och förare

-Det är inte bara personbilar och lastbilar som kontrolleras utan även A-traktorer, mopeder, cyklar och elsparkcyklar, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Förutom hastighet, körbeteende och nykterhet gör man även kontroll i arbetet mot narkotika.

-Narkotika hör självklart inte hemma i och vid skolor, säger Herman Egelström.

Under veckan har man skrivit tre anmälningar gällande misstänkt drograttfylleri. Dessa stopp har även resulterat i två beslag. En anmälan gällande rattfylleri under inverkan av alkohol är skriven.

Synliga vid skolor även utanför skoltid

I insatsen “trygg och säker” skola gör polisen även besök vid skolor och skolgårdar även utanför skoltid. Bland annat för att förbygga skadegörelse.

RESULTAT – Trafiksäkerhetsveckan Skolstart STO:

Totalt 14 genomfördes trafikkontroller i STO-området varav 8 med fokus på hastighet. Övriga kontroller är bland annat beteenderott m m.

15 ordningsböter gällande hastighetsöverträdelse

3 drograttfylleri

2 beslag av misstänkt narkotika

1 rattfylleri alkohol

1 olovlig körning