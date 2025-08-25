I samband med EM i Portugal i sommar så tog Stenungsunds Taidoklubbs Linda Åhs det sjätte svarta bältet (6 dan), samt mästartiteln Kyoshi.
Linda har 40 års erfarenhet av taido i alla dess former. Förutom ett mångårigt instruktörskap samt styrelsearbete på både klubbnivå och nationellt så har Linda en mycket framgångsrik tävlings- och landslagskarriär med bland annat fjärdeplats på VM, silver i EM och flertalet SM-guld!
-Vi är mycket stolta att ha Linda som medlem och förebild här i Stenungsund, skriver Stenungsunds Taidoklubb på sin hemsida.
Stenungsunds Taidoklubb är Sveriges äldsta taidoklubb.