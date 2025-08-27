På tisdagskvällen stannade och kontrollerade polisen en registrerad A-traktor vid Nösnäs. Fordonet misstänks vara manipulerad och föraren är nu misstänkt för grov olovlig körning.
Det var vid klockan 20:30 som polisen stannade och kontrollerade en registrerad A-traktor. Dokumentation gjordes på plats som ligger till grund för anmälan.
En anmälan gällande grov olovlig körning är skriven.
-Rubriceringen beror på att personen är lagförd för liknande brott tidigare, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.