Efter den senaste olyckan med dödlig utgång på länsväg 160 genom Stenungsund i början av juli så höjdes åter röster om en säkrare väg. Efter ett blixtinkallat möte mellan kommunen och Trafikverket kom man fram till en första åtgärd – en skylt som upplyser om att det är en olycksdrabbad väg. En skylt som nu är på plats.

På bara fyra år har tre personer avlidit till följd av trafikolyckor på länsväg 160 mellan Stora Högamotet och Nösnäsmotet.

Orsaken till den senaste olyckan är inte fastställd ännu men man vet att ett fordon kommit över på motsatt körbana vilket resulterade i en frontalkollision.

Blixtinkallat möte

Sedan 2021 har Trafikverket fått in ett 80-tal anmälningar och skrivelser med krav och förslag på förebyggande åtgärder av sträckan mellan Stora Högamotet och Nösnäsmotet.

Skylt som varnar för olycksdrabbad väg

Fyra dagar efter den senaste olyckan kallade kommun in Trafikverket för ett möte om snabba åtgärder. Där kom man fram till att den snabbade åtgärden man kan göra är att sätta upp en skylt som varnar för olycksdrabbad väg.

Man är medvetna om att det är kortsiktig lösning och att folk läser den kanske en gång men nästa gång bara kör förbi skylten.

Reaktionen har efter skylten sats upp kommit till redaktionen:

”Skylten är för liten”

”Skylten sitter för långt från vägen och man reagerar inte på den”

”Ska jag fästa blicken på en skylt och inte på vägen?”

Fler åtgärder ses över

Andra åtgärder man ser över är bland annat sänkt hastighet till 50km/h på hela sträckan samt omkörningsförbud. Även utfart till länsväg 160 vid Kullens, Strandnorum och länsväg 647 ses över. Det kan även bli tal om att åter ansöka om trafiksäkerhetskameror (hastighetskameror i folkmun).

I september kommer Trafikverket tillsammans med kommunen att ha ett uppföljningsmöte gällande åtgärder på länsväg 160.