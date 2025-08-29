På fredagseftermiddagen kom larm om frätande ämne som läcker från en lastbil vid Tysklandsterminalen. Minst tre personer har undersökts av vårdpersonal på plats. Ämnet, etanolamin – och lasten kom från ett av industriföretagen i Stenungsund.

Det var strax före klockan 16 som räddningstjänst och polis larmades till Tysklandsterminalen i Göteborgs hamn där det var läckage från en lastbil.

Ämnet som läckte var etanolamin som läckte, ett ämne som är skadligt vid inandning och som kan vara frätande vid kontakt.

Lastbil och last från Stenungsund

Lastbilen och ämnet kom från kemiföretaget Nouryon i Stenungsund och skulle vidare med färjan över till Tyskland, det bekräftar räddningsledare vid Räddningstjänsten Storgöteborg till NYHETERsto.

Tre personer som varit i anslutning till last och område i samband med att larmet om läckage kom ska ha undersökts av vårdpersonal på plats men ingen uppges ha fått några skador i samband med händelsen.

Lasten kommer att flyttas över till en annan behållare.

Anmälan om miljöbrott

Polisen dokumenterar och tar uppgifter på plats som ligger till grund för en anmälan gällande miljöbrott.