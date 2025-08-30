Syntetiska drogen Synt/3-CMC har påträffats i STO-området. Drogen kan ge kramper, psykoser och hjärnskador som kan bli livshotande. Nu varnar Polisen Södra Fyrbodal för drogen.

Drogen är starkt beroendeframkallande. Försäljning sker ofta via sociala medier, som Snapchat och Instagram.

-Därför är det viktigt att du som förälder har inblick i ditt barns vardag på sociala medier. Var också uppmärksam på vad ditt barn Swischar och till vem. Om du får reda på att ditt barn blir erbjuden att köpa droger ska du fota av konversationen och se till att användarnamnet på personen som säljer och datum för konversationen syns. Gör sedan en polisanmälan, skriver Polisen Södra Fyrbodal i i ett inlägg i sociala medier.

Polisen uppger också att den syntetiska droger ofta byter namn/beteckning vilket gör dom lättåtkomliga på nätet.

-Misstänker du att någon säljer eller brukar narkotika? Kontakta polisen på 114 14 eller via vår hemsida, skriver polisen i meddelandet.