Under måndagen genomförde polisen flera trafikkontroller runt om i STO-området. Man kontrollerade främst hastighet och stopplikt – men en förare fick också en ordningsbot för att ha använt mobiltelefon på fel sätt under körning.

Den första kontrollen var fokus på stopplikten ut mot länsväg 160 i Varekil. En olycksdrabbad utfart.

-Här var det fem förare som fick var sin ordningsbot för att ej iakttagit stopplikt eller ej stannat korrekt vid stopplikt, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

En stund senare var polisen på plats på Bagarevägen, vid skolan – genom Jörlanda centrum där det sedan februari är 30 km/h som gäller dygnet runt.

-Tre förare fick ordningsbot med sig hem för hastighetsöverträdelse. Ytterligare en förare fick en ordningsbot för att ha använt mobiltelefon på felaktigt sätt under körning, säger Herman Egelström.