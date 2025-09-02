Stenungsunds hembygdsförening tog på tisdagen emot en hjärtstartare sponsrad av Stenungsundsprofilen Stig Hilmersson och hans barnbarn Sofie Klingberg som driver ICA Maxi i Kungälv.

Stig Hilmersson, 86 är en Stenungsundsprofil som gjort mycket för Stenungsunds historia, inte minst inom handel. Tillsammans med sitt barnbarn Sofie Klingberg, 37 som driver ICA Maxi i Kungälv vill man nu ge tillbaka till sin hembygd.

-Jag är född och uppvuxen i Stenungsund. Efter några år på andra håll flyttade jag tillbaka hit igen med min familj, berättar Sofie Klingberg.

Nu skänker Stig och Sofie en hjärtstartare till Stenungsunds Hembygdsförenings lokaler vid Beatas Gränd, nära Badhustorget.

Ritva Stubelius, vice ordf. visar var hjärtstartaren ska placeras.

Hjärtartaren kommer inom kort vara tillgänglig dygnet runt och sitta under tak utanför hembygdsföreningens Ebbeborg. Den kommer också att registreras i hjärtstartarregistret.

-Man hoppas såklart att den inte kommer användas men om den behövs kommer den nu att finnas tillgängligt.

Stenungsunds Hembygdsförening arrangera varje år många olika typer av sammankomster. Allt från föreläsningar till allsång, historiska vandringar och stickkafé.

Henrik Ahlstrand ordförande i Stenungsunds Hembygdsförening tackar Sofie Klingberg, vd Ica Maxi Kungälv för hjärtstartaren.

Här öppnar man väskan till hjärtstartaren..

—och lyssnar till instruktionerna

Instruktionerna är så enkla att alla ska förstå och klara av det…

STO-området är den region i Sverige med flest hjärtstartare, men med tanke på dess viktiga syfte och att varje sekund räknas vid ett hjärtstopp – så kan det aldrig bli för många.

Stenungsunds Hembygdsförening bildades 1952.

Föreningens samlingslokal kallas Ebbeborg och ligger bredvid Stenungsunds museum.



Huset som idag är museum och kallas Gammelgården uppfördes på 1600-talet ute på Stenungsön, men flyttades på 1700-talet till den plats det ligger på än idag.



De sista som bodde i huset permanent var tvillingarna Karl och Beata, födda 1839. Karl dog 1916 och Beata dog 1925. Sedan användes huset till sommarbostad och därefter museum.



