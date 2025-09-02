Polisen fick på eftermiddagen larm om en trafikolycka på Inre Ringleden. Enligt uppgifter ska en taxi och en moped vara inblandade.

Larmet kom klockan 14:55

Olyckan ska ha skett i höjd med Pizzeria Kopper. Personbilen, en taxi – ska ha avvikit från olycksplatsen.

Enligt initiala uppgifterna ska mopedisten ha stått stilla och någon form av sammanstötning med taxin skett. På plats pågår ett vägarbete och trafiken släpps på växelvis. Det är också smalare än vanligt.

Det finns inga uppgifter om några allvarliga personskador.

På tisdagseftermiddagen har man inte fått tag i varken taxi dess förare. Polis på plats dokumenterade och tog uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande smitning från trafikolycka.