På onsdagen har en mindre lastbil kört av vägen och ner för en slänt. Lastbilen hamnade på sidan på en gång- och cykelväg nedanför.
Larmet kom klockan 10:45.
Olyckan inträffade på länsväg 770 mellan Ödsmål och färjeläge Kolhättan.
Räddningstjänst är på plats. Inga personskador och ingen ambulans larmades ut.
-Förare till fordonet uppger att han väjt för vilt, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Det råder begränsad framkomlighet under räddningsarbetet. I nuläget är vägen inte avstängd utan trafiken släpps på växelvis.
Platsen är olycksdrabbade och ett känt viltstråk. För en månad sedan inträffade en liknande olycka omkring 200 norr om dagens olycka.