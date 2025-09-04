Hösten 2024 stals en bil vid handelsområdet i Spekeröd. Bilen hittades senare på Stenungsön – men från fordonet saknades bland annat en surfplatta.

Det var i september 2024 som en upptäcker att hennes bil har blivit stulen vid Circle K Stora Högamotet. När bilen hittas så saknas en ryggsäck innehållande kläder och en surfplatta. Väskan hittades senare av en polispatrull i Stenungsund.

En man i 25-årsåldern åtalas nu vid Uddevalla tingsrätt för tillgrepp av fortskaffningsmedel samt stöld. Mannen varken erkänner eller förnekar brott då han vid tillfället inte sovit på fyra dagar och tagit kokain och rökt cannabis.

Vid förhandling i tingsrätten kommer man bland annat använda sig av film från övervakningskameror.