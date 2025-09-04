På torsdagen körde förare av en bil av Högenorumsvägen i Stenungsund. Polis har varit på plats.

Polisen fick samtal om en bil som kört av vägen och stod i terrängen på Högenorumsvägen. Airbag har utlöst – men det är ingen person var kvar i eller vid bilen.

Polisen åkte vid klockan 12:30 till platsen för en kontroll.

-Vi har pratat med föraren för att försäkra oss om att personen är okej. Bilen får kontrollband på sig så inte fler ringer om den. I övrigt lämnas ärendet utan åtgärd från vår sida då den inte står trafikfarligt, säger Thomas Fuxborg, Polisens presstalesperson.