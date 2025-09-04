Årets auktion med Glädjeresan kommer hållas på Göksäter och i år går pengarna till Sjöräddningssällskapet i vårt område – med målet att ingen ska omkomma till sjöss.

2025 års Glädjeresan hålls på Göksäter lördagen den 11 oktober och man lovar en underhållande dag för hela familjen där man tillsammans samlar in pengar genom att buda på varor och tjänster skänkta av lokala företag.

På kvällen blir det auktion på Stenungsbaden för företagare, där lite högre summor brukar samlas in.

Initiativet hålls varje år och drivs av lokala företagare tillsammans med Lasse Kronér.

Under 2024 samlade Glädjeresan in 1 004 050 kronor till ett sommarläger för alla barn i årskurs sex i Stenungsund, Tjörn och Orust kommun. Tidigare insamlingar har gett medel till Kvinnojouren, Hjärtstartare samt TV och ljudanläggningar till äldreboenden.

Sjöräddningssällskapet – Årets förmånstagare

Årets förmånstagare är Sjöräddningssällskapet i STO-området som har tre stationer i vårt område – Stenungsund, Skärhamn och Käringön. Under sommaren 2025 har Sjöräddningssällskapet haft rekordmånga larm. Då man är en ideell frivilligorganisation – helt utan bidrag från staten, så krävs insamlade medel för att det ska fungera.

100% av insamlade pengar går till ändamålet

-I de flesta insamlingar ger man allt överskott, alltså det som blir kvar efter man har dragit av omkostnader. I Glädjeresan går verkligen 100% av det som samlas in till ändamålet, de omkostnader vi har står våra sponsorer för, säger Tommy Witedal, Initiativtagare till Glädjeresan.

SÅ KAN DU VARA MED OCH BIDRA:



Auktion för allmänheten

11 oktober kl 13:00 Göksäter på Orust

-Ta med familjen på en underhållande auktion ledd av Lasse Kronér där ni får chansen att buda på varor och tjänster skänkta av lokala företagare. Ingen anmälan krävs.



Auktion för företag

11 oktober kl. 18:30

-Ta med gänget på en fartfylld kväll med trerätters middag, underhållning av Partypatrullen och en späckfylld auktion ledd av Lasse Kronér.

Pris 1 500 kronor/person. Anmäl dig och ditt företag på gladjeresan.se



Skänk varor och tjänster

Är du företagare och vill vara med och bidra?

Skänk varor och tjänster till auktionerna och få chansen att exponeras i ett fint sammanhang till en bred publik. Läs mer på gladjeresan.se



Ge en ekonomisk gåva

Kan du inte vara med på någon av auktionerna, eller vill du bara stötta lite extra? Swisha valfri gåva Pengarna går oavkortat till insamlingen. Swisha en gåva till 123 136 96 93