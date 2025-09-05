På torsdagskvällen stannade polisen en mindre skåpbil på länsväg 160. Detta efter föraren inte anpassat avstånd till framförvarande fordon.
Länsväg 160 genom Stenungsund är olycksdrabbad. Flera allvarliga olyckor, varav tre har slutat med dödlig utgång – har skett de senaste fyra åren. Trafikverket tillsammans med kommunen ser över väg och utformning för att öka trafiksäkerheten samtidigt som polisen är mer synlig och gör fler kontroller av hastighet men också körbeteende.
På torsdagen stannade polisen en mindre skåpbil då föraren inte anpassat avstånd till framförvarande fordon. En ordningsbot skrevs ut på 2 000 kronor.