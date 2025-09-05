På fredagagsförmiddagen inträffade en trafikolycka på Stenungsöbron i riktning mot Tjörn. Förare av en bil har kört in i räcket.
Larmet om olyckan kom strax efter klockan 10. Räddningstjänst och polis larmades ut.
Inga personskador.
Bilen står i motsatt körbana in i vägräcket. Vid olycksplatsen pågår ett arbete och det fanns personal på plats som snabbt kunde hjälpa till. Bärgare är också plats.
Vägen var stundtals avstängd men vid klockan 10:25 har trafiken sakta börjat rulla mot Tjörnbron.
Texten uppdateras