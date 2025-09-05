Det har blivit en tradition med med Sparbanksdagen i Skärhamn i början av september – och imorgon lördag är det dags igen.

Lördagen den 6 september kl. 11.00-14.00 är det dags för Sparbanksdag utanför Tjörns Sparbanks kontor i Skärhamn.

-Det kommer bjudas på korv med bröd, tårta, kaffe och popcorn och dessutom får de som väljer att tömma sina spargrisar en fin present. Vi kommer även att ha tipspromenad och massor av roliga familjeaktiviteter, berättar banken.

Det kommer dessutom vara många aktiviteter utanför banken.

– Räddningstjänsten finns på plats för att visa upp sig och sina fordon. Sjöräddningen ligger i gästhamnen och visar när de räddar en person som ramlat i vattnet. Experimentera med Molekylverkstan och ponnyridning med Valsängs Ryttarförening. Käpphästhoppning med Tjörns Ridklubb. Dessutom aktivitet med Tjörns Handbollsförening, hoppborg, ansiktsmålning och ballongvikning, quiz med Nordens Ark och uppträdande av Delta Kulturskola.