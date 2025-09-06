Den senaste tiden har ett stort antal växelhus alternativt drev från båtar anmälts. Nu när hösten knackar på och vi går mot mörkare tider är det bra att ha extra koll.

Anmälningarna har inkommit i samband med att båtsäsongen närmar sig sitt slut. Båtar kan då ligga obevakade exempelvis i hamnar och vid fritidshus. Historiskt sett är det främst båtmotorer som tillgrips, men stölder av växelhus och drev sker också.

De som stjäl båtmotorer tar sig ofta in till båtarna via vattnet. Båtar utan motorer eller växelhus samt drev kan sedan hittas då de driver till sjöss, eller då de blivit uppdragna på stränder i närheten.

Tidigare utförande tyder på internationella organiserade ligor och risken är stor att fler stölder sker.

För att undvika att drabbas kan man tänka på att märka sin motor med både synlig och dold markering. Man kan även se till att båten är väl förankrad med ett godkänt lås och se till att det finns bra belysning där båten finns. Stölder sker ofta i mörker. Andra tips för att förhindra stölder är att använda spårsändare och starta båtsamverkan.

POLISENS TIPS

✓ Starta båtsamverkan och hjälpa varandra med att hålla utkik.

✓ Märka sin motor med både dold och synlig märkning.

✓ Se till att båten är väl förankrad med ett godkänt lås.

✓ Använda spårsändare.

✓ Undersöka om kameraövervakning är möjligt på båtplatsen.

✓ Stölder sker oftast i mörkret, bra belysning är därför viktigt.