I år firar Sjöräddningssällskapet 20 år i Stenungsund. Detta kommer uppmärksammas med öppet hus – och med en ny båt. Sjöräddningssällskapets tre stationer i STO-området är också förmånstagare av årets insamlade medel i Glädjeresan – detta ska pengarna användas till.

Den 4 oktober firar Sjöräddningssällskapet Stenungsund 20 år med en stor jubileumsdag vid sjöräddningsstationen på Lilla Strandvägen.

-Ett antal av våra sponsorer är på plats och vi får troligen besök av kringliggande räddningsstationer, Kustbevakningen, Sjöpolisen, Räddningstjänst.

I Stenungsund har man omkring 40 frivilliga sjöräddare. Tillsammans bildar man sex jourgrupper som håller jour dygnets alla timmar, året om.

-Vår station har endast haft stängt då isen lagt sig i vårt område, annars är vi alltid beredda att hjälpa till.

Sjöräddningssällskapet Stenungsund genomför omkring 250 uppdrag per år. Under dessa 20 år så har man genomfört 5 000 uppdrag under åren. 4 250 medlemsassistans och 750 larm där liv är i fara.

85% är medlemsassistans, dvs medlemmar som är i behov av vår hjälp med motor, batteriproblem, grundstötning, länspumpning, bogsering in till hamn, etc.

15 % är de mer skarpa uppdragen där det kan finnas fara för liv.

Ny räddningsbåt – K12 i Margareta Embladklassen

Sjöräddningssällskapet kommer under 2026 att få en ny modern räddningsbåt. Den nya båten är i K12-modellen i Margareta Embladklassen. Sjöräddningssällskapet Skärhamn har sedan tidigare en K12 och kommer vara på plats den 4 oktober och visa sin båt och vad Stenungsund har att vänta.

Sjöräddningssällskapet Skärhamns räddningsbåt av modellen K12

I veckan kunde NYHETERsto berätta att årets insamling med Glädjeresan tillfaller Sjöräddningssällskapets tre stationer i STO-området.

-Sjöräddningssällskapet Stenungsund avser använda vår del till en ny och stabil flytbrygga för kommande nya sjöräddningsbåten, skriver man i ett mail till NYHETERsto.