Byggnationen av nya lärosalar på Bleketskolan är igång. Det blir en byggnad i två plan med en faluröd och ockragul träfasad i limträ.

Det nya huset kommer att rymma tio lärosalar med grupprum. Här kommer också att finnas elevutrymmen med skåp och ytor att umgås på liksom arbetsplatser för personalen och teknikytor.

– Skolan är byggd med klimat och hållbarhet i fokus. Därför väljer vi en fasad i trä, monterar solceller på taket och gräver ner dagvattenmagasin för att klimatsäkra fastigheten för framtidens utmaningar med mer skyfall, säger Maria Axelsson, projektledare på Tjörns Bostads AB till kommunens hemsida.

Ser fram emot att lämna barackerna

– Vi är glada över att byggprocessen äntligen är i gång och ser fram emot att få lämna våra moduler för nya klassrum, säger Jessica Eriksson Nåsmark, rektor på Bleketskolan.

Om allt går enligt plan kommer de nya lärosalarna stå klara i slutet av 2026. Entreprenör är Hansson & Sönder.