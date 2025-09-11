På lördag, 13 september är det Vandringens dag och samtidigt firar Bohusleden 40 år. Detta uppmärksammas på många sätt i de kommuner som Bohusleden korsar. I Stenungsund bjuder man in till invigning av en ny grillplats.

När Bohusleden firar 40 år på lördag gör man det med aktiviteter för alla åldrar. Det blir guidade vandringar, poängpromenader, vindskyddsbygge, invigningar, korvgrillning och mycket mer.

I Stenungsund passar man på att inviga en ny grillplats. Den nya grillplatsen ligger i närheten av Rödvattnet, mellan Ucklum och Västerlanda.

Från parkeringen tar promenaden till grillplatsen cirka 10-15 minuter. Mellan klockan 11-13 bjuds besökare på kaffe och bullar. På vägen dit kan man gå en tipspromenad om Allemansrätten med chans att vinna ett jubileumstygmärke framtaget av Västkuststiftelsen.

Karta och position till grillplatsen (Google Maps) >>

Foto: Stenungsunds kommun

Bohusleden

Bohusleden består av 27 etapper med totalt ca 35 mil av naturskön och omväxlande vandring genom Bohusläns natur. Leden sträcker sig från Älvsåker i söder, vid gränsen till Halland, till Strömstad i norr.

Bohusleden invigdes våren 1985 på initiativ av bröderna Erik och Folke Heder tillsammans i Friluftsfrämjandet i Partille. Till invigningen av Bohusleden kom fler än 2 000 personer. Nu i helgen firar Bohusleden 40 år.

Västkuststiftelsen är på uppdrag av Västra Götalandsregionen huvudman och samordnare av alla regionala kvalitetssäkrade låglandsleder, så som Bohusleden. Utöver detta förvaltar Västkuststiftelsen cirka 300 naturreservat runtom i Västra Götalands län.

Om Vandringens dag

Vandringens dag arrangerades första gången 2019 av Svenska Turistföreningen (STF) och infaller alltid den andra lördagen i september.

-Tillsammans firar vi Vandringens dag genom att arrangera aktiviteter där människor får uppleva natur- och vandringsglädje och inspireras till att se, lära och uppleva mer av natur- och kulturmiljöerna i sitt närområde.

Hela programmet för Bohusleden 40 år >>