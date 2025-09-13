Kommunen uppmanar dig med kommunalt vatten i delar av Ucklum att koka vattnet före användning vid matlagning och dricka.

Det är efter ett avvikande vattenprov rekommenderar som kommunen rekomenderar boende med kommunalt vatten i delar av Ucklum att tillsvidare koka allt vatten som skall drickas eller användas vid matlagning.

Berörda gator: Ekhagsvägen, Tilda gladers väg, Åsenvägen, Peter Drams väg, Johan mattsas väg, Hästhagsvägen.

Provtagningar pågår, nytt provsvar förväntas om 1-2 dagar.

SMS har gått ut till berörda fastigheter, men även till de med egen brunn. Orsaken är att det går ut till berörd gata/område och systemet känner inte av om fastigheten har kommunalt vatten eller inte.

Dricksvattentank kommer ställas ut vid busshållsplatsen Ucklums skolan.