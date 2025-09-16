Igår plockades ICA-skylten ner. På tisdagsmorgonen var det invigning och bandet klipptes till Almö Livs som Hemköpbutik.

Under ett dygn har butiken profilerats om från ICA till Hemköp. Klockan 09 på tisdagsmorgonen var det dags för invigning och bandet skulle klippas. På plats fanns butikens medarbetare och representanter från Axfood.

Prisad butik

I våras kunde NYHETERsto berätta att Almö Livs lämnar ICA och ansluter till Axfood-ägda Hemköpskedjan. Samtidigt kommer Almö Livs Käringön profileras om till Tempo.

Almö Livs har prisats vid ett antal tillfällen och utsågs bland annat till Årets butik på Dagligvarugalan år 2022, Årets fiskavdelning år 2023 och Årets matinspiration år 2020.

– Med sitt fina kunderbjudande med mycket färskvaror, inspirerande butiksmiljö, personliga kundbemötande och engagerade medarbetare så passar Almö Livs med sin drivna handlare och butikschef perfekt in i Hemköpskedjan och vi ser fram emot att bidra till Almö Livs fortsatta tillväxt och utveckling, det sa Henrik Sved, driftchef för handlarägda butiker på Hemköpskedjan i våras.

200 butiker runt om i landet

Hemköp har idag 200 butiker runt om i landet och är större dagligvarubutiker inom Axfood som antingen är helägda eller bedrivs i franchiseform. Hemköp är ett ”premiummärke” och har ett utökat sortiment som inkluderar exklusivare matvaror.

Grundades 1968

Almö Livs drivs av Patrik ”Putte” Hermansson sedan 1999, då de tog över efter Patriks far som Donald grundade butiken 1968. Almö Livs har idag en total butiksyta på omkring 3 500 kvm och 45 anställda.

Patrik Hermansson kommer fortsatt att äga butiken och driva den tillsammans med vd Simon Johansson och alla medarbetare.

– Hemköpskedjan har ett varumärke och en profil som tilltalar oss – med ett uttalat fokus på färskvaror och matglädje. Vi har också fått ett gott intryck av driftorganisationen och kedjan i övrigt, både vad gäller hur kedjan presterat på marknaden och flyttat fram sina positioner under de senaste åren. De är på en spännande resa som vi nu ser fram emot att vara en del av, säger Patrik ”Putte” Hermansson, handlare Almö Livs.

Donald: Vi går in i något nytt

På plats när bandet skulle klippas var Donald Hermansson, 84. Donald grundade Almö Livs butiken 1968.

Hur känns det här för dig?

-Det är klart att det känns. Har man varit ICA-handlare i snart 58 år så ska det nog göra det. Jag blundade igår när skylten plockades ner. Men samtidigt så går vi in i något nytt som kan bli bra. När vi tittade på andra alternativ satte vi oss och kollade vad som saknades och efterfrågads på ön och vad som passar in i vår profil och då föll vi för just Hemköps koncept.

Blandade reaktioner hos kunderna

Efter nyheten om att Almö Livs lämnar ICA för Axfood och kommer profileras om till Hemköp har reaktionerna varit blandade i sociala medier.

-Många säger att de handlar på Almö Livs, inte på ICA. Hemköps profilering och inriktning på färskvaror passar butiken bättre, skrev butiken i en kommentar i sociala media i våras.

Axfood-butik på Åstol och tidigare Vivo i Skärhamn

Flera av Hemköps tidigare butiker hade namnet Vivo. I Skärhamn hade man två Vivo-butiker fram till början av 2000-talet. Axfood finns sedan tidigare representerad på Åstol där deras konceptet Handlar´n finns.